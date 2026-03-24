Eine der herausragenden Eigenschaften der österreichischen Journalistin und Social-Media-Expertin Ingrid Brodnig ist es, dass sie für unhaltbare Zustände konkrete Lösungsvorschläge anbietet. „Wie kann ich mich wehren, was können wir dagegen tun, wie kann man das ändern“ – das sind Fragen, die sie sich regelmäßig stellt. Sie gibt ihren Leserinnen (und Lesern) aber auch Antworten mit auf den Weg, wenn diese nach der Lektüre ihrer Bücher hilflos, ratlos und oft auch verzweifelt sind.