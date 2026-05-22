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FilmWo ist die Milliarde?

Lesezeit: 2 Min.

Gekommen, um zu kassieren: Rachel, gespielt von Eiza González.
Gekommen, um zu kassieren: Rachel, gespielt von Eiza González. Dan Smith

In Guy Ritchies neuem Film denken die Frauen, während die Männer die Drecksarbeit machen. Trotz Verfolgungsjagden, MG-Salven und Explosionen ist „In the Grey“ letztlich: very British.

Von Fritz Göttler

Wenn’s um knallhartes Verhandeln geht, um schwindelerregend hohe Geldsummen, eine Milliarde Dollar, scheinen auch die Frauen inzwischen richtig gut im Geschäft zu sein. Manny Salazar zum Beispiel schuldet diese Summe einer Bank und soll dazu gebracht werden, sie wieder zurückzuzahlen, mit allen Mitteln. Er wird gespielt von Carlos Bardem, Javiers Bruder.

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