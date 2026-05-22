In Guy Ritchies neuem Film denken die Frauen, während die Männer die Drecksarbeit machen. Trotz Verfolgungsjagden, MG-Salven und Explosionen ist „In the Grey“ letztlich: very British.

Wenn’s um knallhartes Verhandeln geht, um schwindelerregend hohe Geldsummen, eine Milliarde Dollar, scheinen auch die Frauen inzwischen richtig gut im Geschäft zu sein. Manny Salazar zum Beispiel schuldet diese Summe einer Bank und soll dazu gebracht werden, sie wieder zurückzuzahlen, mit allen Mitteln. Er wird gespielt von Carlos Bardem, Javiers Bruder.