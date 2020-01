The Candy Man can

Es gibt in der Popgeschichte unzählige Songs über Menschen, die Zucker verteilen. Meistens steht der Zucker dann als Allegorie für ein anderes Bedürfnis (Drogen oder Sex). Einer der harmloseren, aber unbestritten fürchterlicheren Songs über Zucker ist "Candy Man", ein Song, der für den Film "Charlie und die Schokoladenfabrik" in den Siebzigern geschrieben wurde. Der Candy Man, der dort besungen wird, ist einer, der Wutausbrüche in schallendes Gelächter verwandeln kann, Todfeinde miteinander versöhnen, Frieden bringen. Denn er verteilt die (vor fünfzig Jahren noch unhinterfragte) heilsame Kraft des Zuckers.

Man könnte nun mutmaßen, dass das Impeachment-Verfahren im US-Senat auch deshalb so unaufgeregt verlief, weil es dort Pat Toomey gibt, seines Zeichens Senator von Pennsylvania, Mitglied der Republikanischen Partei und, wenn man so will, Candy Man seit dem Jahr 2015. Er wacht über einen Haufen Süßigkeiten in der Schublade seines Schreibtisches, dem "Candy Desk".

Natürlich ist Essen im Senat verboten, genauso wie Kaffee. Der Candy Desk wird trotzdem schon seit 1965 geduldet, seit ein hungriger Senator namens George Murphy immer etwas Schokolade in seinem Schreibtisch bunkerte und sie auch bereitwillig teilte. Laut New York Times ist der antike Schreibtisch - es ändern sich nur die Besitzer, nicht das Möbelstück - derzeit vor allem mit Süßwaren wie Rolos, Milky Ways und Hersheys gefüllt. Hersheys soll zu Hochzeiten pro Jahr 38 000 Schoko-Keks-Riegel an den Candy Desk geliefert haben. Don Draper bewarb Hersheys in der Serie "Mad Men" einst mit dem klebrigen Slogan: "Hersheys, das ist die Währung der Geborgenheit, das Kindheitssymbol der Liebe."

Darüber, wer welche Süßigkeiten vorzieht, ist nichts bekannt. Ebenso wenig darüber, wer am häufigsten zulangt und welche Entwicklungen die Zuckernachfrage besonders in die Höhe treiben. Aus dem Schreibtisch bedienen dürften sich theoretisch alle, Republikaner wie Demokraten, Männer wie Frauen, Alte wie nicht ganz so Alte. Denn wie es sich für einen wahren Candy Man gehört, achtet Pat Toomey weder auf Parteizugehörigkeit noch auf Diabetesrisiko.

Dennoch haben die Demokraten eine eigene Versorgungsbasis für ihre "Währung der Geborgenheit" eingerichtet. Angeblich waren die Verteidiger des Präsidenten beim Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton im Jahr 1999 neidisch auf die Republikaner.