Nach dem Sommer ist vor dem Sommer, und so füllt sich der Kalender der Konzertgroßereignisse für 2020 langsam. Am 23. Mai werden Die Fantastischen Vier auf dem Königsplatz spielen. "30 Jahre Live" ist die Tour überschrieben, mit der Michi Beck, Thomas D, And.Ypsilon und Smudo eine Karriere feiern, die sie vom ersten Konzert in Stuttgart-Wangen an die Spitze des deutschen Pop führte und die Hip-Hop hierzulande einen festen Platz schuf. Wer schon jetzt mitfeiern will, kann dies im Kino bei der derzeit laufenden Dokumentation "Wer 4 sind" tun, wenn er nicht das Stadtpalais in Stuttgart besucht, wo eine Ausstellung zur Bandgeschichte zu sehen ist.