In Dessau offenbart die AfD, wofür sie wirklich steht. Ihr Projekt, durch Vergangenheitsverklärung und Gewaltaufrufe eine liberale Zukunft zu bekämpfen, ist aber kein speziell ostdeutsches – sondern Teil einer internationalen Allianz.

Was will die AfD, was sind ihre Ziele? Ist sie – wie der Autor seit Langem meint – im Kern eine faschistische Partei, gehört sie verboten? Je wahrscheinlicher ein Wahlsieg der AfD ist, desto drängender werden diese Fragen. Und allen Umfragen zufolge stehen die Chancen nicht schlecht, dass im September in Sachsen-Anhalt erstmals ein AfD-Funktionär Ministerpräsident eines Bundeslandes wird.