Nach der Oscar-Nominierung für „Das Lehrerzimmer“ (2023) gleich der nächste große Preis für İlker Çatak: Am Samstag wurde der 42-jährige Regisseur für sein Drama „Gelbe Briefe“ mit dem Goldenen Bären der Berlinale ausgezeichnet, dem Hauptpreis des Festivals. Der Film handelt von einem regierungskritischen Künstlerehepaar in Ankara, das ins Visier der Erdoğan-Regierung gerät, durch sogenannte „Gelbe Briefe“ der Behörden seine Jobs verliert und in eine tiefe Krise rutscht. Çatak zielt mit seiner Geschichte aber nicht nur auf die politische Gegenwart der Türkei. „Gelbe Briefe“ könnte durchaus auch in manch westlichem Land spielen, was besonders den amerikanischen Journalisten nicht entgangen ist während des Festivals. Der Kritiker des Magazins Deadline zum Beispiel schrieb zur Weltpremiere, dass das Werk „der wichtigste Film sein könnte, der bislang über Donald Trumps Amerika gedreht wurde“. Das Gespräch mit İlker Çatak fand noch vor der Auszeichnung am Wochenende statt.
„Das ewige Warten auf ein Urteil ist eine Art sozialer Tod"
Interview von David Steinitz
