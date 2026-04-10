Angenommen, man wäre auf der Suche nach einer Frau, die gerade Lust hätte, in aller Öffentlichkeit einen Mann so richtig hart zu loben. Dann wäre Ikkimel, die Berliner Rapperin und extrem angesagte Text-Fleischwölfin all dessen, was männlichen Chauvinismus anbelangt, dafür wahrscheinlich nicht die allererste Adresse. Erst Ende März forderte sie bei einer Preisverleihung, es werde Zeit, dass „endlich mal Männer Angst kriegen und nicht andersrum!“.