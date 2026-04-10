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FeminismusEinfach keine Menschen verachten

Lesezeit: 3 Min.

„Praise this King“ schreibt die Rapperin Ikkimel, 28, über Herbert Grönemeyer, ab Sonntag 70.
„Praise this King“ schreibt die Rapperin Ikkimel, 28, über Herbert Grönemeyer, ab Sonntag 70. SZ Collage -IMAGO/BREUEL-BILD

Die selbsternannte Fotzenrapperin Ikkimel preist auf Instagram Herbert Grönemeyer als Pionier kritischer Männlichkeit und feiert das Revival eines alten Hits. Und so sieht einer mit 70 Jahren plötzlich wieder superjung aus.

Von Meredith Haaf

Angenommen, man wäre auf der Suche nach einer Frau, die gerade Lust hätte, in aller Öffentlichkeit einen Mann so richtig hart zu loben. Dann wäre Ikkimel, die Berliner Rapperin und extrem angesagte Text-Fleischwölfin all dessen, was männlichen Chauvinismus anbelangt, dafür wahrscheinlich nicht die allererste Adresse. Erst Ende März forderte sie bei einer Preisverleihung, es werde Zeit, dass „endlich mal Männer Angst kriegen und nicht andersrum!“.

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