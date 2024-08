Von Gerhard Matzig

Was die Meldung von Ikeas neuen „Turbo-Möbeln“ (Bild) für den Weltrekord im Billy-Schnellaufbau bedeutet, ist noch nicht abzusehen. Vermutlich wird dieser Rekord, angeblich liegt er bei 4,21 Minuten, demnächst pulverisiert. Der Autor kann jedenfalls nur staunen: Die persönliche Bestzeit zum Aufbau des Ikea-Regals, das nach einer Schätzung von Blick „alle fünf Sekunden“ verkauft wird und sogar von Helmut Schmidt zum vor Jahrzehnten drohenden Billy-Ende gewürdigt wurde („Ohne Billy bleibt ihr auf eurem Kiefernplunder sitzen“), liegt bei einer halben Stunde. Plus gequetschtem Daumen. Plus Inbusschlüssel, der begleitet von niederbairischen Flüchen durch die Luft fliegt. Dieser Sechskantschlüssel ist der Schlüssel zur Hölle.