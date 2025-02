Von Kathleen Hildebrand

Es wird zwei Stunden lang geheiratet in dieser mittellustigen Komödie von Nicholas Stoller, die man wahrscheinlich nur deshalb eingeschaltet hat, weil Reese Witherspoon mitspielt und außerdem Will Ferrell. Ferrell hat es irgendwann zu seiner Marotte gemacht, hochgewachsene, gutherzige Dussel zu spielen und er hört einfach nicht auf damit. Zuletzt war er ein isländischer Schlagersänger in der Netflix-ESC-Parodie „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“, in „Barbie “ spielte er den blödelig bösen Chef der Spielzeugfirma Mattel. Und hier nun einen hyperlieben Papa, der seiner Tochter die schönste Hochzeit der Geschichte ausrichten möchte, sie insgeheim aber lieber bei sich behalten will.