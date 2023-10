Igor Levit traute sich schon ganz am Anfang seiner Karriere an Sonaten, die der Gipfel der Klavierkunst sind.

Von Reinhard J. Brembeck

Igor Levit ist 36 Jahre alt und er hat jetzt schon die Vollendung erreicht. Zumindest mit seinem neuesten Album "Fantasia" (Sony), das sich anhört wie die Summe seines bisherigen Pianistenlebens. Vor zehn Jahren brachte er, Bescheidenheit ist für ihn ein Fremdwort und Weltumarmung seine Stärke, die letzten Sonaten Ludwig van Beethovens auf den Markt, die er ein paar Jahre später zum vollständigen Zyklus ergänzte. Das war eine Hommage an den von ihm verehrten legendären Artur Schnabel, für viele Klassikmenschen nach wie vor der spannendste aller Beethovenspieler. Es war aber auch eine erste Kampfansage an den Klassikmarkt: Welcher geniale Jungpianist traut sich schon ganz am Anfang seiner Karriere an diese Sonaten, die nach wie vor der Gipfel der Klavierkunst sind, von unzähligen Großpianisten ausgiebig bis in die Überbekanntheit hinein eingespielt?