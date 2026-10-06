Franziska Giffey (SPD), Bürgermeisterin von Berlin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Steffen Nagel Managing Director Marketing & Sales, Liebherr-Hausgeräte GmbH und Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, stehen am Stand von Liebherr-Hausgeräte GmbH bei ihrem Rundgang zur Eröffnung der IFA 2026.

Früher erlaubte der Besuch einer Technik-Messe einen vagen Blick in die Welt von morgen. Heutzutage ist der Fortschritt, wie Marktbeobachter sagen, eher inkrementell: nicht mehr die große Tech-Utopie, stattdessen eher kleine Schritte nach vorn. Das derzeit beliebteste derartige Extra sind Kameras, die von den Herstellern in bereits existierende Geräte integriert werden. In der neuesten Version von Apples Airpod-Kopfhörern sollen sie verbaut sein, außerdem in einem jüngst auf der IFA vorgestellten Geschirrspüler, einem intelligenten Backofen, einem smarten Kühlschrank oder zuletzt sogar in einer elektrischen Zahnbürste mit „optischem Zielsystem“.