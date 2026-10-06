Früher erlaubte der Besuch einer Technik-Messe einen vagen Blick in die Welt von morgen. Heutzutage ist der Fortschritt, wie Marktbeobachter sagen, eher inkrementell: nicht mehr die große Tech-Utopie, stattdessen eher kleine Schritte nach vorn. Das derzeit beliebteste derartige Extra sind Kameras, die von den Herstellern in bereits existierende Geräte integriert werden. In der neuesten Version von Apples Airpod-Kopfhörern sollen sie verbaut sein, außerdem in einem jüngst auf der IFA vorgestellten Geschirrspüler, einem intelligenten Backofen, einem smarten Kühlschrank oder zuletzt sogar in einer elektrischen Zahnbürste mit „optischem Zielsystem“.
TechnologieÜberwachung oder Innovation?
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Kameras halten Einzug in Kopfhörer, Kühlschränke, Öfen und Zahnbürsten. Fällt der Tech-Branche nichts mehr ein, außer noch mehr Sensoren in unser Zuhause zu packen?
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