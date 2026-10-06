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TechnologieÜberwachung oder Innovation?

Lesezeit: 2 Min.

Der smarte Kühlschrank wurde bei der Elektronikmesse IFA  in Berlin vorgestellt.
Der smarte Kühlschrank wurde bei der Elektronikmesse IFA  in Berlin vorgestellt.
Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kameras halten Einzug in Kopfhörer, Kühlschränke, Öfen und Zahnbürsten. Fällt der Tech-Branche nichts mehr ein, außer noch mehr Sensoren in unser Zuhause zu packen?

Von Michael Moorstedt

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Früher erlaubte der Besuch einer Technik-Messe einen vagen Blick in die Welt von morgen. Heutzutage ist der Fortschritt, wie Marktbeobachter sagen, eher inkrementell: nicht mehr die große Tech-Utopie, stattdessen eher kleine Schritte nach vorn. Das derzeit beliebteste derartige Extra sind Kameras, die von den Herstellern in bereits existierende Geräte integriert werden. In der neuesten Version von Apples Airpod-Kopfhörern sollen sie verbaut sein, außerdem in einem jüngst auf der IFA vorgestellten Geschirrspüler, einem intelligenten Backofen, einem smarten Kühlschrank oder zuletzt sogar in einer elektrischen Zahnbürste mit „optischem Zielsystem“.

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