Von Andrian Kreye

Elon Musk ist nicht der einzige Tech-Milliardär, der in diesen Tagen Texte für Zeitungen schreibt. Peter Thiel, mit dem er Ende der Neunzigerjahre mal den Online-Bezahldienst Paypal gegründet hatte, veröffentlichte am vergangenen Freitag in der Financial Times ein Editorial mit dem Titel „Time for truth and reconciliation“. Zeit für Wahrheit und Versöhnung. In der englischen Version spielt das auf die „Truth and Reconciliation Commission“ an, mit der die Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela und Desmond Tutu die Schrecken der Apartheidsregierung von Südafrika aufarbeiteten.