Das Haus ist nichts Besonderes: ein Kasten mit spitzem Dach, davor zwei Mülltonnen und eine Garage, amerikanische Mittelstandssuburbdurchschnittlichkeit. Dazu ist zu lesen: „Alex Pretti, der Intensivpfleger, der am Samstag von ICE-Agenten getötet wurde, lebte früher in einem Haus direkt hinter meinem – direkt über die Straße.“ – „Ich kannte ihn nicht. Er zog aus, ungefähr zu der Zeit, als ich einzog.“ Das nächste Bild zeigt einen Fuß, ein Rad, eine winkende Hand: „Aber er ging auf denselben Gehsteigen, fuhr mit seinem Rad auf denselben Straßen und grüßte dieselben Nachbarn. Und jetzt ...“ Das letzte Panel des Kurzcomics bleibt weiß: „Ist er nicht mehr da“.
Comics gegen ICEEin Medium des Widerstands
Lesezeit: 3 Min.
Mit der Aktion „ICE Out Comics“ auf Instagram protestieren Zeichner gegen das brutale Vorgehen der US-Bundesbeamten in Minneapolis – und halten fest, was den Kameras entgeht.
Von Martina Knoben
USA:Die große Gewaltshow
Trumps Schlägertrupps filmen ihr Theater der Grausamkeit in Minneapolis selbst – aber die Menschen vor Ort filmen zurück. Warum der Kampf um die amerikanische Demokratie auch mit Kameras entschieden wird.
Lesen Sie mehr zum Thema