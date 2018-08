31. August 2018, 18:18 Uhr Exklusive Kurzgeschichte Düssel...

Er liebt alles an ihr. Ihre Haut, ihren Duft, ihre dunklen Augen. Doch es gibt eine Frage, die ihn quält, die er einfach stellen muss: "Liebling, Jenny... bist Du echt?" Eine Liebesgeschichte.

Von Ian McEwan

Wie es für mich war, fragst du. Um dir antworten zu können, muss ich fast fünfzig Jahre zurückgehen, zu einer warmen Freitagnacht und jenem Moment, in dem ich meiner neuen Freundin verschämt die so schamlose Frage ins Ohr flüsterte. Ich lag da, sie über mir in all ihrer Pracht, nackt bis auf ein Nietenhalsband aus Gold und Lapislazuli. Selbst im Bernsteinlicht der Nachttischlampe schimmerte die Haut noch weiß. Ihre Augen waren geschlossen, während sie sich auf mir wiegte; zwischen den ...