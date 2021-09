Kommentar von Gerhard Matzig

Mitten in Hannover. Ein Kinderchor ist zu sehen. Zu hören kaum, denn die Mädchen und Jungen singen zwar, aber der Gesang hat keine Chance gegen den Lärm des hupenden, brüllenden, röhrenden und vermutlich einfach verrückt gewordenen Autoverkehrs. Zu hören ist das nervtötende Furzen einer Hydraulikbremse, das nagelnde Dieseln der Pkws, ein grummelndes Lastwagen-Ötlötlötl. In den umliegenden Wohnhäusern werden Fenster zugeschlagen, eine Frau schreit wie lautlos in ihr Handy. Man kann sie nicht hören. Es ist zu laut.