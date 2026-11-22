Der wunderbare Spielfilm „I Play Rocky“ erzählt, wie Sylvester Stallone seine berühmteste Figur erfand und sich selbst gegen alle Widerstände als Hauptdarsteller durchsetzte.

Zu Beginn dieses Jahres kam „Nouvelle Vague“ in unsere Kinos, Richard Linklaters herrliche Hommage an Jean-Luc Godard und wie er seinen ersten Langfilm „Außer Atem“ (1960) schuf. Mit enervierender Selbstgewissheit und gegen alle möglichen, lächerlichen Widerstände. Und mit Jean-Paul Belmondo in der Hauptrolle, der vor seiner Schauspielerkarriere auch mal das Boxen betrieb.