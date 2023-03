Von Andrian Kreye

Es war alles so gut gemeint am Montag. Ein Stückchen Times Square wurde abgezäunt, New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul sprach, Bürgermeister Eric Adams zitierte Public Enemy, eine Broadway-Sängerin sang Frank Sinatras Schmetterhymne "New York, New York", und so begann die neue Stadtmarketingkampagne, für die am Abend auch noch das Empire State Building ganz in Rot angestrahlt wurde. Die Farbe stammte aus dem Herz im New-York-Logo. Das hatte sich der Designer Milton Glaser 1977 für seine Heimatstadt ausgedacht, als damals die Bürger flohen und die Touristen ausblieben, weil die Stadt buchstäblich in Trümmern lag.