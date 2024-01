Was haben Söder und Özdemir denn da auf dem Kopf? Und was soll uns das sagen?

Von Kurt Kister

Kaum ist das neue Jahr auf subventionierten Traktoren vom Land in die Städte gefahren, hat es auch schon einen Trend mitgebracht. Wer die Landwirte, die Lastwagenfahrer, die Lokführer und die CSU-Landtagsfraktion - also all jene, deren starke Arme alle Räder stillstehen lassen - wertschätzt, trägt auf Insta, Tiktok und in der "Tagesschau" den Stadtbauernhut (SBH). Der Stadtbauernhut ist waldfarben, also dunkelbraun, tannengrün oder schwarzgrau, so wie die frühmorgendliche Lichtung, auf der sich die Silhouette des Hirsches abzeichnet. Er hat eine breite, aber nicht zu breite Krempe, und auf jeden Fall ziert ihn ein ethnoagrarisches Hutband, ledergeflochten, filzig oder sonst wie erdnah.