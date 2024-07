Von Gerhard Matzig

Als die Beton-Industrie wegen ihres in der Herstellung energieintensiven, daher klimaschädlichen Materials noch nicht der Buhmann der Baubranche war, haben sich Werbeleute einen genialen Marketingspruch ausgedacht: „Hoffentlich ist es Beton!“ Das war in den Neunzigerjahren. Heute denkt man unter Öko-Aspekten eher, es möge hoffentlich Holz, Hanf oder Lehm sein. Natürliche Baustoffe liegen im Trend – aber Hurrikan Beryl könnte im Gegenteil für eine kleine Renaissance des zuletzt nicht mehr ganz so hoffnungsfroh beleumdeten Baustoffs sorgen.