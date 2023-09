Die Humboldt-Universität in Berlin hat einem Mitarbeiter außerordentlich gekündigt. Hintergrund sind schwere Vorwürfe, die gegen den Mann vor mehreren Wochen bekannt geworden waren. Demnach wird ihm zur Last gelegt, mehrfach verbal und auch körperlich Studentinnen gegenüber sexuell übergriffig geworden sein. Der Dozent hat sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Polizei ermittelt.

In einem offenen Brief hatten Unbekannte dem Dozenten Mitte Juli sexualisierte Gewalt vorgeworfen. In dem auf der linken Plattform Indymedia veröffentlichten Schreiben heißt es, der Beschuldigte missbrauche "seine Machtposition als Dozent und Vorgesetzter seit mehr als 20 Jahren". Außerdem habe sich der Mann in Vorlesungen "transfeindlich und rassistisch" geäußert. Der Spiegel berichtete von anzüglichen Kommentaren, die er gegenüber Studentinnen gemacht haben soll.

Nachdem die Uni den Mann zunächst freigestellt hatte, folgte nun die außerordentliche Kündigung. In einer Mitteilung heißt es, die internen Ermittlungen zu dem Fall seien "intensiv weitergeführt" worden, nachdem die ersten Beschuldigungen aufkamen. "Die Universitätsleitung ist davon überzeugt, dass die weitere Beschäftigung des Mitarbeiters den Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden der Humboldt-Universität nicht mehr zuzumuten ist", schreibt die Uni in ihrer Erklärung - und teilt weiter mit, dass sich der Mitarbeiter mit einer Klage gegen seine außerordentliche Entlassung wehre.

"Die aktuelle Universitätsleitung setzt mit dieser Kündigung ein klares Signal dafür, dass ein respektvolles Miteinander die Grundlage von Lehre und Forschung an der Humboldt-Universität zu Berlin ist", schreibt die Uni weiter und beruft sich bei ihrer Entscheidung auf eine Dienstvereinbarung, die diesen Schritt vorsehe. "An dieser Richtlinie muss die Universität ihr Handeln messen", heißt es. Alle Betroffenen seien gebeten, jegliches Fehlverhalten zu melden.

Wegen der Anschuldigungen durften Studierende Gespräche mit dem Dozenten zuletzt nur noch online und im Beisein der Frauenbeauftragten der betroffenen Fakultät führen. Die Regelung galt nach Angaben der Universität auch für Gespräche mit studentischen Beschäftigten.