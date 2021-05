Die ersten Teile des Berliner Humboldt-Forums sollen Mitte Juli geöffnet werden. Das gab die Stiftung Humboldt-Forum am Dienstagabend in einer Pressemeldung bekannt. Sie reagierte damit auf einen am Dienstag erschienenen Bericht der SZ über gravierende Mängel in dem Gebäude, insbesondere bei der Technik. Grundlage war ein Brief des Bauvorstands des Humboldt-Forums, Hans-Dieter Hegner, in dem er von noch immer ungelösten technischen Problemen schrieb, die eine baldige Eröffnung in Frage stellten.

In dem Schreiben vom 14. Mai warnte er vor einem "Risiko für Kulturgut und Besucher"; die Stiftung sei "nicht in der Lage ... einen sicheren Betrieb zu gewährleisten". In der Pressemitteilung hingegen erklärt Hegner nun: "Die Sicherheit ist auch jetzt schon vollumfänglich gewährleistet." Er räumt zwar ein, dass an "Mängelbeseitigungen" und der "Feinjustierung der Systeme" noch gearbeitet werde. Dies sei bei einem so komplexen Projekt aber normal.

Gezeigt werden von Juli an unter anderem Ausstellungen des Berliner Stadtmuseums und der Humboldt-Universität, eine Ausstellung für Kinder und die Sonderschau zum Thema Elfenbein. Die Westflügel der zweiten und dritten Etage des wiederaufgebauten Schlosses sollen im Spätsommer folgen. In der ersten Jahreshälfte 2022 soll das gesamte Haus fertiggestellt sein.