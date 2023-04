Interview von Jörg Häntzschel

Afrikanische Sklavenarbeit spielte geschichtlich noch eine weit größere Rolle als bisher angenommen - ohne sie wäre die transatlantische Allianz, die man den Westen nennt, nie entstanden. Das ist die These, die der US-Journalist Howard French in seinem minutiös recherchierten und schockierenden Buch "Afrika und die Entstehung der modernen Welt" entwickelt. French, 65, war Korrespondent der New York Times in Zentralamerika, Afrika, China und Japan. Ein Interview via Zoom.