Viel Verkehr heute. Howard Carpendale kommt eine Dreiviertelstunde zu spät zum Gespräch in den Räumlichkeiten seines Verlags, in dem dieser Tage seine Autobiografie „Unerwartet“ erschienen ist. Entwaffnender erster Satz: „Ich bin pünktlich, das ist erst mal wichtig.“ Aus seinem Rucksack holt er eine Cola light, die noch dazu koffeinfrei ist, eine Cola ohne alles quasi. Dann entwickelt sich ein offenes Gespräch entlang seines neuen Buchs. Howard Carpendale macht immer wieder klar: Ihm geht es hier um etwas.