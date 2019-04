2. April 2019, 19:31 Uhr Architektur Ghetto mitten im Strandtourismus

Ein totes Kind, Drogenhändler und Polizeihubschrauber: Einst war das "Hotel House" an der Adria ein Traum der Moderne, heute ist es ein Ort der Hoffnungslosigkeit.

Von Thomas Steinfeld , Porto Recanati

In den italienischen Marken, auf einem Hügel oberhalb der Adria, steht eines der größten Heiligtümer der katholischen Kirche: die Basilika vom Heiligen Haus in Loreto. Nach dem Fall von Akkon und dem Ende des Königreichs Sizilien im Jahr 1291 soll, so geht die Legende, das Haus, in dem Maria aufgewachsen war und die Verkündigung empfangen hatte, von vier Engeln ergriffen und davongetragen worden sein. Nach einem kurzen Aufenthalt in Illyrien wurde es dann, wiederum von Engeln, in die Wälder bei Recanati getragen.

Die Bäume sind verschwunden. Aber auf dem Hügel, eingeschlossen in einen riesenhaften Schrein, der wiederum von einer spätgotischen Kirche überbaut ist, steht immer noch dieser einfache Würfel aus gebrannten Ziegeln, acht Meter lang, knapp vier Meter breit und gut vier Meter hoch. Etwa vier Millionen Menschen aus aller Welt kommen jedes Jahr an diesen Ort, um das Heiligtum zu sehen. Wer von diesem Hügel hinunterschaut zur Adria, blickt im Südosten auf Porto Recanati, einen Ferienort, wie es Tausende gibt an den italienischen Stränden, mit einer Uferpromenade, auf der sich kleine Karussells drehen, mit Fischrestaurants und Sandburgen. Am Strand selbst, der hier tatsächlich aus hellem Sand besteht und breit wie ein Fußballfeld ist, entfaltet sich in jedem Sommer eine flüchtige Immobilienwirtschaft. Ein ombrellone (Sonnenschirm) mit zwei lettini (Liegen) ist in der Hochsaison für dreihundert Euro im Monat zu mieten.

Die Summe erscheint hoch, wenn man sie mit dem Kaufpreis eines Apartments von fünfzig Quadratmetern Grundfläche vergleicht, das in einem Wohnkomplex angeboten wird, der ein paar Hundert Meter weiter liegt, hinter einem Pinienwäldchen und allenfalls fünf Minuten zu Fuß vom Strand entfernt: Angeboten wird ein solches Apartment ab etwa 12 000 Euro. "Hotel House Recanati" heißt dieser Komplex, der von Loreto aus leicht zu erkennen ist. Wie ein abgestürztes Raumschiff liegt er da, in Form eines leicht verschobenen Kreuzes, mehrere Hundert Meter lang und sechzehn Stockwerke hoch. Könnte er davonfliegen, so wie das Heilige Haus einst hergeflogen war, wäre das Einverständnis groß, nicht nur in der Umgebung, nicht nur bei der Stadtverwaltung von Porto Recanati, nicht nur in den Marken. Das "Hotel House Recanati" ist eine nationale Berühmtheit, in einem schrecklichen Sinn.

Kaum ein Tag vergeht, an dem das Haus nicht wegen Drogen oder Todesfällen Schlagzeilen macht

Zuletzt im Oktober vergangenen Jahres versicherte die Stadtverwaltung von Porto Recanati, das "Hotel House" sei "niemals Niemandsland" gewesen. Doch es vergehen kaum ein paar Tage, an denen das "Hotel House" nicht für eine Schlagzeile in der Regionalzeitung sorgt. Vor wenigen Tagen wurde ein junger Pakistaner tot auf einem der Balkons gefunden, in der Woche zuvor wurde ein Drogenhändler verhaftet, ein Spezialkommando aus Bologna hatte nach Terroristen gefahndet, ein Kleinkind war an Dehydrierung gestorben, die Carabinieri rückten mit vierzig Mann, zwei Hunden und einem Hubschrauber an, um nach Drogen zu suchen, und das alles geschah innerhalb von nur wenigen Wochen. Im vergangenen Herbst wurden in der unmittelbaren Umgebung Knochen von mehreren Menschen gefunden. Vermutlich wurden dort illegale Einwanderer begraben.

Wie viele Wohnungen es im "Hotel House" gibt, ist bekannt, nämlich knapp fünfhundert. Die Zahl der darin wohnenden Menschen lässt sich indessen nur schätzen. Mehr als zweitausend Menschen aus vierzig Ländern sollen ständig in dem Gebäude leben, darunter etwa vierhundert Pakistaner, dreihundert Senegalesen und zweihundert Bengalen. Im Sommer, wenn in Italien Urlaub gemacht wird, oder ein wenig später, wenn die Bauern der Umgebung Helfer brauchen, weil der Wein geerntet werden muss, werden es mindestens tausend Menschen mehr sein.

"Das Hotel House ist ein Werk, das der gesamten Küste Ehre macht." Sagte der Minister. Und der Bauunternehmer brachte sich um. (Foto: Enri Canaj/Magnum Photos/Age)

Man kann das "Hotel House" betreten. Der Weg dorthin führt über eine kleine, von Bäumen gesäumte Stichstraße. Ein steter Zug von Fußgängern bewegt sich auf dieser Straße vom "Hotel House" in das Stadtzentrum und zurück. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es nicht, aber einen Schulbus. Vor dem Haus liegt ein großer, unbefestigter Parkplatz, auf dem gewöhnliche Kleinwagen herumstehen, neben ein paar Wracks und ungewöhnlich vielen weißen Lieferwagen, teils mit osteuropäischen Kennzeichen. Etliche Glasscheiben im Erdgeschoss sind zerbrochen, selbstverständlich liegen Schutt und Abfall herum, die Menschen sind vielleicht misstrauisch, aber nicht feindselig.

Das "Hotel House" ist, dem ersten Anschein zum Trotz, ein Zuhause, die Bewohner haben sich hier eingerichtet, meist innerhalb ihrer ethnischen Gemeinschaften und gewiss mit einem hohen Maß an sozialer Kontrolle, auch in Gestalt von Banden. Es gibt einen Gemüseladen, ein Telefongeschäft, eine Wechselstube und eine Moschee in diesem Komplex. Auch einen Friseur soll es geben. Immer wieder wird das "Hotel House" mit der "Phalanstère" verglichen, dem Entwurf einer selbständigen Produktions- und Wohngemeinschaft, den der französische Frühsozialist Charles Fourier im frühen 19. Jahrhundert in die Welt gesetzt hatte.