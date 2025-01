Einem breiten Publikum war er in den 1970er-Jahren bekannt geworden durch TV-Serien wie „Salto Mortale“ und „Der Bastian“. In den 1980er-Jahren spielte er als Freund von Tiffy und Samson in der „Sesamstraße“.

Seine ersten Theatererfahrungen sammelte Janson, der 1935 in Mainz geboren wurde, auf der Schulbühne. Nach der Schule nahm er in Wiesbaden Schauspielunterricht, seinen Lebensunterhalt finanzierte er mit Taxifahren und anderen Jobs. Sein Schauspieldebüt erlebte er am Wiesbadener Staatstheater.

Die erste Filmrolle hatte Janson 1959 in Alfred Weidenmanns Drama „Die Buddenbrooks“. Später war er in zahlreichen Fernsehreihen zu sehen: „Forsthaus Falkenau“, „Immenhof“, „Ein Fall für zwei“, „Tatort“ oder Rosamunde-Pilcher-Romanzen.

Auch in britischen und US-amerikanischen Produktionen spielte er regelmäßig mit, unter anderem an der Seite von Roger Moore, Tony Curtis und Charles Bronson. Daneben trat er auch immer wieder auf Bühnen auf, etwa als Old Shatterhand bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg.

Janson lebte mit seiner zweiten Ehefrau Hella, mit der er seit mehr als 40 Jahren verheiratet war, in Grünwald bei München. Seit einem Schlaganfall im Sommer 2024 hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.