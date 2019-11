Am 27. November wurde das "proT", das Theater des Alexeij Sagerer 50 Jahre alt. Also begann am 27. November eine viertägige Hommage, bestehend aus Theater, Film und Symposion im Muffatwerk. Da kamen dann nicht nur ein paar alte Sagerer-Fans, um das eigene Überleben zu feiern, nein, das Sagerer-Theater, eine der weltbedeutendsten Kulturerrungenschaften Münchens, wirkt bis in jüngste Generation hinein. Es war so voll, dass viele draußen bleiben mussten.

Drinnen offenbarte sich Kulturreferent Anton Biebl gleich ganz unmittelbar als großer Verehrer der Sagerer-Kunst, was eigentlich nur einen Schluss zulässt: Das mit der viertägigen Geburtstagsfeier ist sehr schön, noch schöner allerdings wäre es, wenn das Kulturreferat dem Sagerer mal wieder ein Geld für eine neue Produktion zukommen ließe. Danach spricht Dorte Lena Eilers von der Fachzeitschrift Theater der Zeit wundervoll lebendig und liebevoll über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Sagerer-Theater. Herrlich sich auszumalen, wie ihre Studenten in Asien (war's Shanghai?) dreinschauten, als ihnen Eilers "proT"-Produktionen auf Video als Beispiele deutscher Theaterkunst zeigte.

Wobei: Sagerers unmittelbares Theater hat halt auch den Vorteil, dass man es unmittelbar versteht. Das wird deutlich am Reenactment von "Gschaegn is gschaegn". Das war die erste "proT"-Arbeit, gezeigt am 27. November 1969 in der Isabellastraße 40. Die, die nun spielen, sind seit 1970 (Sagerer selbst), 1975 (Cornelie Müller) und ein paar Jahre weniger mit dabei. Bis vor 20 Jahren wurde das vollkommen alterslose, weise Stück gespielt, auch auf Englisch, beim Festival von Edinburgh.

134 Worte reichen hier für 1000 Geschichten im Kopf. Der Wirt hat einen für seine Tochter im Auge, sie will einen anderen. Der Wirt ersticht die Tochter, die Mutter zagt, der avisierte Bräutigam flieht.

"Mei Bier möcht i." Der erste Satz, nachdem Sagerer den Zapfhahn ins Holzfass getrieben und großkopfert an der gegenüberliegenden Raumseite Platz genommen hat, ist der Grundanspruch menschlicher Existenz. Der eigenen. Mein Bier. Und der soll ein Bier haben, der nicht. Variierte Wiederholung, drohende Gewalt. Manifestation von der Liebe der Tochter, Agathe Taffertshofer, dann klingt eine Volksmusik. Vom alten, weißen Pavian auf dem Alpenfelsen, dann gibt es Jazz, kratzig, knisternd. Die Revolte der Tochter - "wann i den ned kriag, nachad geh i ins Wassa" - endet im Mord. Ein Holzschnitt, tausendfach hineingehauen überall auf der Welt. Am Ende stiert der Wirt Sagerer besoffen, konsterniert. Alles ist wahr.