Alle Porträtierten leben in Israel, was laut dem Fotografen sowohl die Organisation erleichterte, als auch Vorwürfen vorbeugte, man habe bei der Auswahl bestimmte Nationalitäten bevorzugt.

Bei seinen Begegnungen mit den Menschen, die er im Juni in der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem porträtierte, überraschte Martin Schoeller am meisten, wie viele perfekt Deutsch sprachen: "Es waren nicht nur die, die in Deutschland aufgewachsen waren. Viele stammten aus Rumänien, Polen und anderen Ländern", sagt der Fotograf: "Mir wurde zum ersten Mal klar, dass Deutsch überall als Sprache einer Kulturnation galt. Es gehörte selbstverständlich zur Bildung, diese Sprache zu beherrschen." Was die vermeintliche Kulturnation ihnen dann antat, sei ihm daraufhin als noch schlimmerer Verrat erschienen.