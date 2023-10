Hollywood:Der Streik ist vorbei - zur Hälfte

Die Drehbuchautoren können ihre Streikschilder in den Keller packen und zurück an die Arbeit.

Von David Steinitz

Jetzt ist es also offiziell: Die amerikanische Drehbuchgewerkschaft - Writers Guild of America (WGA) - hat einem Dreijahresvertrag mit der US-Produzentenallianz zugestimmt. Damit ist der zweitlängste Streik in der Geschichte der Gewerkschaft, der am 2. Mai begonnen hatte, vorbei. 99 Prozent der Mitglieder stimmten laut Hollywood Reporter mit "ja".