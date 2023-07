Streik in der US-Filmindustrie:Hollywood ist lahmgelegt

Streik in der US-Filmindustrie

Schluss mit lustig: Schauspielerinnen und Schauspieler demonstrieren vor den Walt-Disney-Studios in Burbank.

Von David Steinitz

Statisten, orakelt der Hollywoodstar John Cusack ("High Fidelity"), könnten bald der Vergangenheit angehören, wenn es nach dem Willen der Filmstudios geht. Auf Twitter schrieb er: "Die Studios wollen Statisten am liebsten nur noch für einen Drehtag engagieren, dann scannen sie die Leute ein, besitzen ihr Bild - und werfen sie für immer aus dem Geschäft." Und das werde, so Cusack, nur der Anfang vom Einsatz künstlicher Intelligenz in seiner Branche sein: "Glaubt bloß nicht, sie werden bei den Statisten aufhören."