Streik in Hollywood:Verhandlungen abgebrochen

Die US-Schauspielgewerkschaft und die amerikanische Produzentenallianz haben am Mittwoch die Verhandlungen zur Beendigung des Streiks in Hollywood vorerst abgebrochen. Nun geben sich beide Seiten gegenseitig die Schuld daran. Die Produzenten sagen, die Differenzen zwischen beiden Seiten seien aktuell "zu groß", um weiterzuverhandeln; die Gewerkschafter wiederum werfen den Produzenten "Bully-Methoden" vor - man würde die Schauspielerinnen und Schauspieler mit nicht hinnehmbaren Vorschlägen abspeisen wollen. Man sei "zutiefst enttäuscht" vom Verlauf der Gespräche.

Laut Variety ist der Hauptstreitpunkt aktuell die Höhe der Beteiligungen von Schauspielerinnen und Schauspielern an den Einkünften aus der Streaming-Verwertung von Filmen und Serien. Die Forderungen der Gewerkschaft seien viel zu hoch, sagen die Produzenten. Die Gewerkschaft wiederum behauptet, die Gegenseite würde plötzlich noch weniger anbieten als noch bei der letzten Verhandlungsrunde. Aber auch Themen wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz sind weiter umstritten. Wann weiterverhandelt werden könnte, ist derzeit unklar. In ein paar Tagen wird der aktuelle Streik länger dauern als der bisher längste Schauspielerstreik in Hollywood im Jahr 1980.

Die Drehbuchgewerkschaft hatte ihren Streik mit der Produzentenseite nach knapp fünf Monaten zuletzt erfolgreich beigelegt, die Autorinnen und Autoren arbeiten bereits wieder.