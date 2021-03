Von Kathleen Hildebrand

Hätte sich Armie Hammer, der Star aus "Call me by your Name", nicht schon im Januar aus zwei prestigeträchtigen Hollywood-Produktionen zurückgezogen und hätte seine Agentur WME sich nicht schon im Februar von ihm getrennt, spätestens jetzt wäre es wohl so weit gewesen. Am Donnerstag sprach eine 24-jährige Frau auf einer virtuellen Pressekonferenz über einen Tag im April 2017. Neben ihr saß die prominente Anwältin Gloria Allred, die oft Frauen vertritt, die berühmte Männer des sexuellen Fehlverhaltens anklagen. Die Frau namens Effie erzählte unter Tränen, Armie Hammer habe sie über Stunden hinweg vergewaltigt und misshandelt, ihren Kopf gegen die Wand geschlagen, bis sie Verletzungen im Gesicht gehabt habe. Sie habe versucht zu entkommen, sagte sie, aber Hammer habe das verhindert. "Dann ging er, ohne sich darum zu kümmern, wie es mir ging. Ich stand völlig unter Schock." Die Polizei von L.A. untersucht den Fall.

Das Hollywood-Branchenmagazin Variety zitiert aus einem Schreiben von Hammers Anwalt, dass Armie Hammer die Anschuldigung aufs Schärfste zurückweise - Interaktionen mit Effie und allen anderen Sexpartnern Hammers seien stets "einvernehmlich, vorab besprochen und vereinbart und mit beiderseitiger Beteiligung" erfolgt. Zur Untermauerung gab der Anwalt Screenshots von Textnachrichten heraus, die zwischen der jungen Frau und Hammer gewechselt worden seien. Bis in den Sommer 2020 hinein habe sie ihn in expliziten Worten aufgefordert, sich wieder mit ihr zu treffen. Hammer habe das abgelehnt. Der Schauspieler habe nie vorgehabt, die sexuellen Neigungen Effies publik zu machen. Nun aber fühle er sich dazu gezwungen.

Nach den ersten Anschuldigung hatte Hammer sich von zwei Filmprojekten zurückgezogen

Diese öffentlichen Anschuldigungen sind der neueste Höhepunkt in einem Skandal, der Armie Hammer seit Beginn des Jahres umtobt. Auf einem anonymen Instagram-Konto wurden Nachrichten geteilt, die der Schauspieler an mehrere Frauen geschickt haben soll, mit denen er Affären hatte. Die Nachrichten, deren Herkunft nicht bestätigt wurde, enthalten sadomasochistische und kannibalistische Fantasien. Nachdem sie veröffentlicht wurden, meldeten sich mehrere Frauen öffentlich zu Wort. Sie berichteten, von Hammer emotional und körperlich misshandelt worden zu sein. Eine Ex-Freundin, das Instagram-Model Paige Lorenze, gab an, dass sie glaube, Hammer "sehne sich danach, Frauen wehzutun". Nach einer kurzen, aber intensiven Liebesbeziehung habe er sie abrupt verlassen. Danach habe sie sich wegen eines Traumas in Behandlung begeben.

Hammer und die Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Elizabeth Chambers haben sich im Sommer 2020 nach zehn Jahren Ehe getrennt. Die beiden haben eine Tochter und einen Sohn im Alter von fünf und drei Jahren. In einem Instagram-Post hat sich Chambers Anfang Februar zu den Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann geäußert. Sie sei schockiert, habe nicht geahnt, wieviel sie nicht wusste, und unterstütze alle Opfer von sexuellen Übergriffen. Ihr Fokus liege in dieser schwierigen Zeit auf ihren Kindern und ihrer Arbeit.

Detailansicht öffnen Dieses Foto wurde von der Anwältin Gloria Allred herausgegeben. Es zeigt Armie Hammer mit ihrer nur als Effie bekannten Klientin, die Hammer Vergewaltigung vorwirft. (Foto: Courtesy of Gloria Allred/via Reuters)

Hammers Freunde beteuern in amerikanischen Medien, dass er kein verkehrter Typ sei, sicher kein Kannibale oder Gewalttäter, sondern eben nach der Trennung von seiner Frau ein paar spezielle sexuelle Vorlieben entwickelt habe. Die Medien würden sich mit unbelegten Vorwürfen auf ihn stürzen. Eines aber geben manche zu: Dass es ziemlich dumm von ihm gewesen sei, seine neuen Beziehungen so unvorsichtig zu führen und Textnachrichten zu verschicken, in denen er vom Verspeisen eines kleinen Zehs oder auch einer Rippe seiner Liebhaberinnen fantasiert - unvorsichtig sowohl als Familienvater, aber auch als Hollywood-Star in einer Zeit, die keine Geduld mehr hat, auf Beweise für Anklagen dieser Art zu warten.

Nachdem die ersten Anschuldigungen publik wurden, hatte Hammer sich von zwei Filmprojekten zurückgezogen - einer romantischen Komödie mit Jennifer Lopez ("Shotgun Wedding") und einer Serie namens "The Offer", die von der Arbeit an den legendären "Der Pate"-Filmen handeln soll. Die aufwendige Neuverfilmung des Hercule-Poirot-Falls "Tod auf dem Nil" mit Gal Gardot, in dem Hammer eine Hauptrolle spielt, ist bereits fertig und soll - nach aktuellem Stand - im September in die Kinos kommen.

Während seiner Rückzüge stritt Hammer ab, jemals jemanden misshandelt zu haben. Alle seine sexuellen Begegnungen seien im gegenseitigen Einverständnis geschehen. Er wolle aber in dieser Situation nicht so lange von seinen Kindern getrennt sein, wie die Dreharbeiten es erforderten. Kurz darauf, Anfang Februar, beendete seine Agentur WME die Zusammenarbeit mit ihm. Auch sein Presseagent kündigte.

Für die Medien geht Armie Hammers Absturz über einen saftigen Skandal aber sogar noch hinaus. Nicht genug, dass Hammer ein strahlender Leading Man aus Hollywood ist, der mit einem romantischen Film über junge Liebe berühmt wurde und nun vielleicht eine dunkle Seite offenbart. Hammer ist auch noch der Spross einer schwerreichen Öl-Tycoon-Familie, deren Gründervater Armand Hammer aus den USA heraus Kontakte in die Sowjetunion pflegte. Die amerikanische Vanity Fair hat gerade einen sehr langen Artikel über die Familiensaga der Hammers veröffentlicht. Sie strotzt vor großen männlichen Egos, vor dramatischen Enterbungen und sexuellen Affären in Kalifornien und auf den Cayman Islands, wo Hammers Familie heute wohnt. "Viele Männer in der Familie Hammer haben eine dunkle Seite", heißt es in dem Text, "sie überschattet fünf aufeinander folgenden Generationen."

Im ewigen Skandalzyklus von Hollywood ist es nicht unwahrscheinlich, dass irgendwann, in nicht allzu ferner Zukunft, ein Film aus dieser Familiengeschichte wird. Dass Armie Hammer darin eine Rolle spielen wird, kann man sich allerdings nur sehr schwer vorstellen.