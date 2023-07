Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Nun ist es also offiziell: Nach den Autoren werden auch die Schauspieler in Hollywood streiken. Das verkündete am Donnerstag Fran Drescher, Präsidentin der Schauspieler-Gewerkschaft "Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists" (SAG-AFTRA) und in Deutschland bekannt durch ihre Rolle in der Sitcom "Die Nanny".