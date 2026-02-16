Zum Hauptinhalt springen

HollywoodSchauspiel-Legende Robert Duvall ist tot

Schauspieler Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren gestorben.
Schauspieler Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren gestorben. (Foto: Vito Amati/IMAGO/Newscom World)

Mit Rollen in der„Der Pate“  und „Apocalypse Now“ wurde Duvall berühmt. Er starb im Alter von 95 Jahren in seinem Haus, wie seine Frau bekannt gibt.

Der Hollywood-Schauspieler Robert Duvall ist tot. Er starb bereits am Sonntag im Alter von 95 Jahren in seinem Haus, wie seine Frau auf Facebook bekannt gab. Für seine Rolle in Francis Ford Coppolas „Der Pate“ wurde er 1973 erstmals für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. 1979 folgte eine weitere Nominierung für seine Darstellung des Lieutenant Colonel Kilgore in „Apocalypse Now“. Seinen Oscar gewann er 1984 für das Filmdrama „Comeback der Liebe“ als bester Hauptdarsteller.

In Kürze mehr auf SZ.de

© SZ/dpa/gut - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite