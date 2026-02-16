Der Hollywood-Schauspieler Robert Duvall ist tot. Er starb bereits am Sonntag im Alter von 95 Jahren in seinem Haus, wie seine Frau auf Facebook bekannt gab. Für seine Rolle in Francis Ford Coppolas „Der Pate“ wurde er 1973 erstmals für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. 1979 folgte eine weitere Nominierung für seine Darstellung des Lieutenant Colonel Kilgore in „Apocalypse Now“. Seinen Oscar gewann er 1984 für das Filmdrama „Comeback der Liebe“ als bester Hauptdarsteller.