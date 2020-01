In der Festkultur des wilhelminischen Kaiserreichs war der Januar ein wichtiger Monat. Am 18. Januar, dem Reichsgründungstag, gedachte man mit nationalistischem Pomp der Kaiserproklamation von 1871. In Preußen erinnerte man sich an diesem Tag zugleich an die Errichtung des preußischen Königreichs im Jahr 1701. Am 27. Januar war dann Kaisers Geburtstag, und mit Wilhelm II. stand nun das Oberhaupt der Hohenzollern-Dynastie im Mittelpunkt reichsweiter Ehrerbietung.