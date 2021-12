Von Alex Rühle

Stephan Malinowski weiß selbst nicht so genau, wie er in diesen Schlamassel geraten ist. "Man hat mir eine geschichtswissenschaftliche Frage gestellt. Die habe ich zu beantworten versucht", sagt er in The Devil's Advocate, einer Bar in der Altstadt von Edinburgh. Die dunklen steinernen Gassen in diesem Viertel sehen aus wie aus "Harry Potter" - 400 Meter von hier steht das Elephant House, das Café, in dem Joanne K. Rowling den Anfang ihrer Romanserie geschrieben hat. Malinowski lehrt als Historiker an der renommierten University of Edinburgh, er unterrichtet Seminare über Deutschland im 20. Jahrhundert, über Kolonialgeschichte, über das politische Werk Hannah Arendts und liest über europäische Geschichte seit 1789. Eigentlich. Hauptsächlich schlägt sich Stephan Malinowski seit Jahren mit den Hohenzollern rum.