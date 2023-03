Von Lothar Müller

Wer eine Historikerdiskussion im Tagungszentrum der Bundespressekonferenz anberaumt, adressiert seine Veranstaltung weniger an die Fachwissenschaft als an die allgemeine Öffentlichkeit. Geladen hatten am Donnerstagvormittag die Hohenzollern in Gestalt der "Generalverwaltung des vormals regierenden Preußischen Königshauses." Am Vortag hatte Georg Friedrich Prinz von Preußen bekannt gegeben, dass die Hohenzollern ihre Klagen beim Verwaltungsgericht Potsdam zurückziehen.