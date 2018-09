13. September 2018, 18:51 Uhr Hörenswert Schnörkellose Wucht

Das Münchner Post-Punk-Duo "Dezolat" veröffentlicht sein Debütalbum "Fassade"

Von Martin Pfnür

Was für eine konzentrierte Energie in der Duo-Instrumentierung E-Gitarre und Schlagzeug liegen kann, wurde einem größeren Publikum spätestens mittels des Erfolgs des US-Duos The White Stripes bewusst. Mit deren Blues-infiziertem Garage-Rock mag das Münchner Post-Punk-Duo Dezolat stilistisch zwar eher wenig gemein haben - und doch ist da diese schnörkellose Wucht, diese krachige Unmittelbarkeit, in der eine lose Artverwandtschaft zwischen den beiden Formationen liegt.

Elf Songs haben Sänger und Gitarrist Martin Heise und Schlagzeuger Daniel Dielessen live und weitestgehend ohne Overdubs für ihr Album "Fassade" eingespielt, mit dem sie nach zwei EPs nun auch in LP-Länge auf Heises Label "Ragged Glory Records" debütieren. Und bereits das eröffnende "Auf und Ab" haut einem zur Begrüßung ein Riff um die Ohren, das im Verbund mit dem rasend in die Felle geprügelten Rhythmus aus Dielessens Drums einen ungesund mäandernden Assoziationsstrom der Gefühlszustände illustriert.

Schlagzeuger Daniel Dielessen und Sänger und Gitarrist Martin Heise (von links) setzen auf den Reiz der Reduktion. (Foto: Dezolat)

Zwischen den Polen "Selbstmitleid und Größenwahn/aufgeputscht und abgewrackt/oversexed und underfucked" trifft man hier auf ein lyrisches Ich im völligen Ungleichgewicht. Es setzt den dunklen Ton für ein Album, mit dem sich die beiden Musiker nicht selten auch an einem Zeitgeist reiben, bei dem etwa hinter der hübschen Oberfläche und dem schönen Schein, kurz: hinter der "Fassade" digitaler Netzpräsenzen so manche Lebenslüge vor sich hin gärt.

Ihrem Zweifel an allzu einfachen Wahrheiten und an scheinbarer Authentizität im Privaten wie im Politischen wollten sie mit "Fassade" Ausdruck verleihen, sagt Martin Heise denn auch. Und tatsächlich gelingt ihnen das textlich auf eine Art und Weise, die einen klugen Ausgleich zwischen Abstraktion und konkreter Anklage, zwischen unterschwelligem Zynismus und relativer Offenherzigkeit findet.

So reflektieren sie in einem Stück wie "Rote Gitarre" das Phänomen der Überforderung angesichts der konstant zunehmenden Komplexität des Weltgeschehens und keilen dabei im Subtext gegen all jene aus, die mit festgezurrten Ansichten nicht mehr über ihren eigenen Tellerrand hinausblicken wollen; singen mit dem nassforsch rumpelnden "Alles Neu" ein brillant vergiftetes Loblied auf den Hauruck-Neustart, den man durchaus als Wink in Richtung des Söderschen Aktionismus lesen darf; oder blicken mit "Ehrlich" zu einer verhallt angedengelten Surf-Gitarre in die Abgründe von Beziehungen hinein, bei denen nicht mehr ganz klar ist, ob man denn nun aus Treue oder doch eher aus Bequemlichkeit noch zusammen ist. Dass sie selbst musikalisch und inhaltlich weit entfernt von so etwas wie Bequemlichkeit sind, werden Dezolat nun bei ihrem Pre-Release-Konzert in der Germeringer Cordobar beweisen.

Dezolat, Freitag, 14. September, 20 Uhr, Cordobar, Germering, Bahnhofplatz 16