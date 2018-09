30. September 2018, 18:48 Uhr Hörenswert Mut, der sich auszahlt

Das überzeugende neue Album der Jazzsängerin Tuija Komi

Von Oliver Hochkeppel

Man kann es auch als autobiografische Pointe verstehen, dass Tuija Komi für das Finale ihres neuen Albums den Vierzigerjahre-Song "If I Had My Life To Live Over" gewählt hat. Der Beruf der Jazzsängerin ist ihr ja nicht in die Wiege gelegt worden, die 50-Jährige hat ihn sich nach und nach erobern müssen. In ihrer Heimat Finnland landete sie nach einem BWL-Studium in der IT-Branche; Praktika und Projekte führten sie nach Deutschland, wo sie dann 1995 blieb. Den sicheren Job als ...