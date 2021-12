Gastbeitrag von Norbert Scheuer

Als Junge wollte ich Streckenläufer werden, bei der Eisenbahn angestellt sein. Das kleine, aber sichere Einkommen hätte mir gereicht. So hatte ich davon geträumt, die Schienen abzulaufen, in aller Ruhe und in der frischen Luft der von mir so geliebten Natur die Gleise, Weichen und Signalmasten zu kontrollieren - für mich der Inbegriff von Freiheit, von einer verantwortungsvollen, aber auch gefährlichen Tätigkeit.