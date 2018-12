7. Dezember 2018, 18:58 Uhr Hochschule für Musik und Theater Redebedarf

Nike Wagner nimmt Siegfried Mauser in Schutz

Von Susanne Hermanski

Der Fall Mauser beschäftigt nicht nur die Gerichte. Auch in der Musikszene wird nach wie vor heftig über die sexuellen Übergriffe des ehemaligen Präsidenten der Hochschule für Musik und Theater München gestritten. Ende November hat sich Nike Wagner, die Urenkelin von Richard Wagner und Intendantin des Bonner Beethoven-Fests, zu der Causa in der Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) geäußert. Sie nimmt Siegfried Mauser in Schutz, weil er ihrer Ansicht nach obwohl "sicher kein Unschuldslamm", auch kein Gewalttäter sei. "Frauen, die einen Job wollen, sind auch nicht immer nur Engel", wird sie von der RNZ zitiert. Mauser, mit dem sie seit Jahren befreundet sei, hielte sie für das Opfer einer Hexenjagd und der "böswilligen Intrige aus dem Inneren der Musikhochschule".

Mausers Nachfolger im Präsidentenamt und dessen früherer Stellvertreter Bernd Redmann tritt Wagners Aussagen in einem Offenen Brief entgegen. "Auch große Kunst schützt Menschen nicht davor, strafbare Handlungen zu begehen", schreibt er darin. Mauser sei seit diesem Herbst rechtskräftig "wegen sexueller Nötigung mit Gewalt" zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. In einem zweiten Verfahren ist er zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden; selbst wenn in diesem Fall die zweite Instanz noch ausstehe, sei bereits klar: "Der langjährige Präsident einer renommierten Kulturinstitution, ein geschätzter Musiker, Musikwissenschaftler und Kämpfer für die Neue Musik hat seine herausgehobene Position ausgenutzt. Und er hat unserer Hochschule dadurch Schaden zugefügt."

Nike Wagner diskreditiere mit ihren Ausführungen alle Betroffenen von sexueller Belästigung und Gewalt. Es gebe weder "Intrige" noch "Hexenjagd" an der Hochschule. Aber als Ausbildungsinstitution stehe diese in besonderer Verantwortung für die Zukunft des Kulturbetriebs. "Betroffene, die sich trauen, von ihren Erlebnissen zu berichten, müssen wir ermutigen und nicht, wie Sie es in dem benannten Beitrag tun, stigmatisieren." Deshalb habe die Hochschule mittlerweile eine Anlaufstelle eingerichtet und die Debatte im eigenen Haus intensiv geführt. "Es brauche Mut, Entschlossenheit und eine ausgeprägte Kritikfähigkeit, um tradierte Narrative zu durchbrechen", schreibt Redmann. "Der Mythos vom künstlerischen Genie, dem alles erlaubt ist, die Tradition des Opfers, das selbst an allem die Schuld trägt, oder ein Verharmlosen von Vorfällen sind falsch und aus der Zeit gefallen."

Nike Wagner hat Bernd Redmann bislang nichts entgegnet. Anders Siegfried Mausers Ehefrau, die schon mehrfach für ihren Mann Partei ergriff und im Zusammenhang mit ihren Äußerungen über ein Opfer wegen übler Nachrede verurteilt worden ist. Amelie Sandmann-Mauser hat ihrerseits einen offenen Brief an Redmann auf ihre Homepage gestellt, in dem sie ihm "dreiste Unterstellungen" vorwirft. Ferner beklagt sie, wie im Zuge des gesamten Verfahrens gegen ihren Mann "ein Mensch erbarmungslos vernichtet wurde, und jeder Versuch der Aufrichtung durch brutales Nachtreten verhindert wird."