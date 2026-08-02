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Streit um KlimaanlagenKälte im Zeitalter des Feuers

Lesezeit: 5 Min.

Künstliche Kälte hat die Welt grundlegend verändert: Kühlregal in einem deutschen Supermarkt.
Künstliche Kälte hat die Welt grundlegend verändert: Kühlregal in einem deutschen Supermarkt. Rolf Vennenbernd/dpa

Kühle Räume gehören mittlerweile zur kritischen Infrastruktur. Nur knapp die Hälfte der Menschheit hat Zugang zu ihnen. Die Hitze ist endgültig ein globales Politikum.

Von Gerhard Matzig

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Eine erregte Menschenmenge zwängt sich von draußen durch die Tür. Wie durch einen Flaschenhals. Leiber, dicht an dicht. Gedrängel. Geschubse. Geschimpfe. Gepolter. Ein spitzer Schrei. Scherben. Drei Männer rangeln um einen Karton. Einer geht zu Boden. Die verwackelten Handy-Videos, die im Juli in Nanterre bei Paris in einer Lidl-Filiale aufgenommen wurden und viral gingen, zeigen, wie dünn der Firnis der Zivilisation ist. Wie schnell er brüchig wird. Immer dann, wenn es um Existenzielles geht und die Menschen sich bedroht fühlen: Dann wird der Mensch zu des Menschen Wolf. Im Kampf um die Beute.

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