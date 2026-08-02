Eine erregte Menschenmenge zwängt sich von draußen durch die Tür. Wie durch einen Flaschenhals. Leiber, dicht an dicht. Gedrängel. Geschubse. Geschimpfe. Gepolter. Ein spitzer Schrei. Scherben. Drei Männer rangeln um einen Karton. Einer geht zu Boden. Die verwackelten Handy-Videos, die im Juli in Nanterre bei Paris in einer Lidl-Filiale aufgenommen wurden und viral gingen, zeigen, wie dünn der Firnis der Zivilisation ist. Wie schnell er brüchig wird. Immer dann, wenn es um Existenzielles geht und die Menschen sich bedroht fühlen: Dann wird der Mensch zu des Menschen Wolf. Im Kampf um die Beute.