Interview von Moritz Baumstieger

Monika Borgmann reiste erstmals in der Silvesternacht 1986 nach Libanon, noch während des Bürgerkrieges. Inzwischen hat die 1963 in Aachen geborene Dokumentarfilmerin, Archivarin und Aktivistin neben dem deutschen auch den libanesischen Pass. 2004 heiratete sie den Beiruter Verleger Lokman Slim, mit dem sie preisgekrönte Dokumentationen etwa über die Massaker in den palästinensischen Flüchtlingslagern Sabra und Schatila oder das syrische Foltergefängnis Tadmor drehte. Gemeinsam bauten sie ein Archiv- und Dokumentationszentrum für libanesische Geschichte und ein Kulturzentrum im Süden Beiruts auf, das Borgmann seit drei Jahren alleine führt, nachdem ihr Mann von einem Treffen mit Freunden im Süden des Landes nie zurückgekehrte: Am 4. Februar 2021 wurde der 58-Jährige erschossen im gemieteten Auto aufgefunden.