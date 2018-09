3. September 2018, 21:44 Uhr Hiroyuki Masuyama in Würzburg Moderne Romantik

Der Japaner Hiroyuki Masuyama will mit seiner Kunst eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft bauen. "Welt/Reise/Zeit" heißt seine großartige Ausstellung in Würzburg

Von Florian Welle

In der Eingangshalle steht Hiroyuki Masuyamas vielleicht bekanntestes Werk "0 (Star Sphere)". Schon bei der ersten großen Einzelausstellung des Japaners 2015 in Ismaning zog die begehbare Holzkugel von drei Metern Durchmesser die Besucher magisch an. Man kann durch eine Luke in ihr Inneres hineinsteigen und dann, so ganz alleine eingekapselt, etwas erleben, was es in Wirklichkeit nicht gibt: nämlich exakt den Sternenhimmel des Südens wie des Nordens gleichzeitig sehen, eine ideale Ganzheit. 30 000 winzige Löcher hat Masuyama dazu in ...