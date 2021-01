The Animals vermutlich im Jahr 1983. Hintere Reihe (von links): Chas Chandler, Hilton Valentine, Alan Steel. Vorne Eric Burdon and Alan Price.

Für "House of the Rising Sun" schuf er eines der allergrößten Gitarren-Intros in der Geschichte des Rock. Zum Tod von Hilton Valentine.

Von Jakob Biazza

Es geht ja eben genau nicht drum, was einer spielt. Es geht drum, wie er es tut. Spielt doch was ihr wollt, aber spielt es richtig. A-moll, C-Dur, D-Dur, F-Dur. Im zweiten Durchlauf die Dominante dazu: E-Dur. Den Raum öffnen. Fertig. Und dann wieder zurück und immer weiter so im Kreis. Noch mal. Und dann noch mal. Eine Banalität? Man nennt es Rock'n'Roll.

Und es ist ja einer der sehr bezaubernden Treppenwitze der Pop-Geschichte, dass Hilton Valentine, der bereits am 29. Januar im Alter von 77 Jahren gestorben ist, eines der allergrößten Gitarren-Intros dieses oft so breitbeinigen, lauten Genres geschaffen hat - indem er leise blieb und einfach ein paar melancholische Akkorde hinblätterte. Ganz allein steht er da, am Anfang von "House of the Rising Sun", dem Song, der The Animals 1964 berühmt machte - Nummer eins im UK, den USA und Frankreich. Arpeggiert sanft vor sich hin. A-Moll, C-Dur und immer so weiter. Und jeder, der seither länger als drei Wochen Gitarre gespielt hat, hat ihn dabei imitiert. Jeder.

"Ein bahnbrechender Gitarrist, der den Sound des Rock'n'Roll für Jahrzehnte prägte"

Bis 1966 war der am 21. Mai 1943 im englischen North Shields, Northumberland, geborene Valentine in der ersten Runde Gitarrist der Band. Dreimal kehrte er danach zurück. 1994 wurde er, gemeinsam mit den Kollegen Eric Burdon, Chas Chandler, Alan Price und John Steel in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Dazwischen veröffentlichte er Solo-Alben - 1969 etwa "All In Your Head".

"Als Gründungsmitglied und Original-Gitarrist von The Animals war Valentine ein bahnbrechender Gitarrist, der den Sound des Rock'n'Roll für Jahrzehnte prägte", schrieb das Label Abkco Music & Records in einem Instagram-Post. Die haben sonst Sachen von den Stones und den Kinks im Programm. Sie wissen also, wovon sie reden.