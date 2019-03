7. März 2019, 18:49 Uhr HFF Martin Moszkowicz wird Honorarprofessor

Die Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) würdigt das langjährige Engagement von Constantin-Chef Martin Moszkowicz und Filmemacherin Julia von Heinz und ernennt sie zu Honorarprofessoren. "Es ist für die HFF München eine Freude und Ehre, den Kreis unserer äußerst verdienstvollen Honorarprofessorinnen und -professoren um die beiden aktuellen Ernennungen zu erweitern", sagte Präsidentin Bettina Reitz. Julia von Heinz, Jahrgang 1976, hatte bereits eine Gastprofessur in der Abteilung Kino- und Fernsehfilm inne und habe sich mit großem Engagement für die Projekte der Studierenden eingesetzt. Martin Moszkowicz, Jahrgang 1958, gebe als Spitzenmanager in der deutschen Filmlandschaft sein Wissen als Gast-Lehrender der Abteilung Produktion und Medienwirtschaft an die Studierenden weiter.