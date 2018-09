12. September 2018, 18:52 Uhr Hertzkammer Zukunftstechno

Das Harry Klein feiert seinen 15. Geburtstag

Von Rita Argauer

Ein bisschen steht die Geschichte des Harry Klein auch exemplarisch für die Stadtentwicklung Münchens. Der Techno-Club feiert dieser Tage seinen 15. Geburtstag. 2003 wurde er in den Optimolwerken am Ostbahnhof erstmals eröffnet. Der Unterschied von Optimolwerken, Kunstpark Ost und Kultfabrik ist zwar örtlich kaum auszumachen, aber trotzdem relevant. Denn in diesen verschiedenen Betreiberkonzepten und Zwischennutzungsideen spiegelt sich, wie in der Raumnot-Metropole München mit Popkultur und Gentrifizierung, mit Aufwertung und Neubau umgegangen wird: Die Popkultur macht Orte sichtbar, später wird mit diesen Orten viel Geld gemacht.

Aber zurück zum Harry Klein, das 2003 dort hinter dem Ostbahnhof eröffnet wurde, wo jetzt das Neue Konzerthaus entstehen soll. Der Betreiber David Süß entsprang damals dem Ultraschall, welches in seiner zweiten Version im Kunstpark Ost eine kurze Heimat gefunden hatte, nachdem es aus dem ehemaligen Flughafengelände Riem ausziehen musste, weil dort die Messestadt entstehen sollte. Das Ultraschall in seiner ersten Version gehörte zu den ersten Techno-Clubs Deutschlands. Die Betreiber, unter anderen David Süß und Peter Wacha, der später die Rote Sonne eröffnete, begründeten damit die Kultur elektronischer Musik in Bayern. Das Harry Klein, benannt nach dem Assistenten des Kommissars in der Serie "Derrick", ist eine Institution der Techno-Kultur in Deutschland. Der heutige Club in der Sonnenstraße ist seine professionellste Version. In Riem und auf dem Gelände am Ostbahnhof habe man sich ausprobieren können, erklärt David Süß, in der Sonnenstraße habe man sich im Ausbau des Raums und im wirtschaftlichen Konzept professionalisiert.

Im Programm zum Jubiläum zeigt der Club das qualitativ hochwertige Understatement, das das Booking dort generell auszeichnet. Keine großen Mainstream-Namen, sondern Insider-Perlen. Etwa die Resident-DJs Innellea und Melloflex, die drei kolumbianischen Gäste Obando, Jose M. und Tacoman sowie als Hauptact der Berliner Dave Dinger. Den Abend eröffnen wird das VKKO, ein Kammerorchester, das Techno spielt. Damit blickt man dann auch ein wenig in die Zukunft. Denn gut 20 Jahre, nachdem elektronische Musik in Deutschland groß wurde, liegt derzeit ein besonderer Reiz in der Umsetzung der elektronischen Klangästhetik mit akustischen Live-Instrumenten.

Harry Klein Geburtstag, Samstag, 15. September, 21 Uhr, Harry Klein, Sonnenstraße 8