3. Juli 2019, 18:51 Uhr Hertzkammer Wie Bäume sprechen

Pantha Du Prince in den Kammerspielen

Von Vivian Harris

Es gibt viele Arten zu kommunizieren: im persönlichen Gespräch, über Mimik und Gestik, in Briefen, und immer häufiger auch in Kurznachrichten auf Whatsapp oder ähnlichen Anbietern. Aber nicht nur Menschen kommunizieren. Immer mehr Forscher sind sich einig, dass sich auch Bäume verständigen. Bäume seien in der Lage, durch Duftbotschaften und bestimmte Pilze miteinander Kontakt aufzunehmen. Wie sich das anhört? Der deutsche Konzeptkünstler Pantha Du Prince hat da eine Idee.

In seinem performativen Konzert "Conference of Trees", das im August 2018 Premiere hatte, erforscht er die Kommunikation der Bäume durch musikalische Klangexperimente. Diese künstlerische Herangehensweise pflegt Hendrik Weber, wie Pantha Du Prince eigentlich heißt, seit Beginn seiner Karriere. Während sein Sound zunächst von härterem House geprägt war, fing er bald an, verschiedene musikalische Elemente und Einflüsse in seine Werke zu integrieren. Auf Minimal und Acid trafen schon mal Shoegaze und immer öfter auch Field Recordings. "Black Noise", sein Album von 2010, beinhaltete Aufnahmen aus Schweizer Wäldern.

Nun nimmt sich Du Prince einmal mehr die Natur zur Inspiration und macht den Wald zu seinem Protagonisten. In "Conference of Trees" lässt er verschiedene Instrumente miteinander sprechen und schafft durch Licht- und Videokunst eine sinnliche Atmosphäre. Und wie hört es sich an, wenn Esche, Buche und Fichte kommunizieren? Sphärisch, verspielt und tanzbar.

Pantha Du Prince; Donnerstag, 4. Juli, 20.30 Uhr, Kammerspiele, Maximilianstraße 26