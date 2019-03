14. März 2019, 18:47 Uhr Hertzkammer Weiter hüpfen

Die Rave-Ikone Marusha kommt ins Harry Klein

Von Martin Pfnür

Als Marusha 1994 mit ihrer Interpretation des Klassikers "Somewhere Over The Rainbow" aus dem Musicalfilm "Der Zauberer von Oz" der Durchbruch gelang, war die Rave-Euphorie der Loveparade via Bravo und Charts auch vollends in den Kinderzimmern und auf den Pausenhöfen angelangt. Mit glockenheller Stimme singend, verwurstete die deutsch-griechische Produzentin und DJane die prägnante Melodie des Stücks mittels eines lustig hüpfenden Gummibärchen-Beats und eines Sounddesigns der eher günstigen Sorte zu einer Art Techno-Pop, der auf keiner Schullandheimparty fehlen durfte. Schnell folgten zwei Alben, "Raveland" und "Wir", auf denen die gebürtige Nürnbergerin mit den grünen Augenbrauen ihre zeitgeistige Erfolgsformel zwischen popinfizierten Proto-Rave-Klängen und überdrehtem Happy-Hardcore-Geballer clever weiterspann und damit auch ihren Kultstatus vollends zementierte.

Allein: Der kommerzielle Erfolg als Produzentin blieb nach dem Abebben der ersten Rave-Welle und der zunehmenden Verfeinerung und Verästelung der elektronischen Musik um die Jahrtausendwende weitestgehend aus. In der Wahrnehmung der meisten Techno-Jünger ist Marusha als ikonischer Neunziger-Nostalgie-Act bis heute eng mit ihrem Sound der frühen Jahre verknüpft, das war auch durch stilistische Neuorientierungen in Richtung Drum and Bass oder Jungle kaum noch zu ändern.

Beirren ließ sich die Grande Dame des Rave davon trotzdem nicht. So gelang ihr zuletzt etwa mit dem 2018 erschienenen Comeback-Album "Rave Satellite", benannt nach ihrer langjährigen und 2007 schließlich eingestellten wöchentlichen Radio-Sendung, ein durchaus hörenswertes Sound-Update, das den poppigen Touch ihrer Produktionen gekonnt mit dem scharfkantigen Charakter rasender Breakbeats vermählt. Von Gummibärchen-Beats ist darauf jedenfalls nichts mehr zu hören.

Marusha; Freitag, 15. März, 23 Uhr, Harry Klein, Sonnenstraße 8