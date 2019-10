Manch einem Münchner gilt das Kulturprojekt Bahnwärter Thiel als Hertzkammer der Elektroszene. Seit mittlerweile vier Jahren pilgern Freunde der elektronischen Tanzmusik in Scharen auf das Bahnwärter-Thiel-Gelände im Schlachthofviertel. Anlässlich des Geburtstages wird im "Bahnwärter", wie das Areal liebevoll genannt wird, zwei Tage durchgefeiert.

Am Freitag ist DJ Miri Love Headlinerin. Die in Berlin ansässige Künstlerin ist ein gern gesehener Gast im Bahnwärter Thiel, weil sie die dort vorherrschende Atmosphäre von Freiheit, den Hedonismus der Electro-Bohème und die Lust am Tanzen und Lieben in ihren DJ-Sets transportiert. Dass sie in Berlin nicht nur in bekannten Clubs wie dem Kater Blau, sondern auch bei Yogastunden auflegt, passt zu dem bewussten, aber feierwütigen Publikum im Bahnwärter Thiel, das an diesem Wochenende viel zu tanzen hat. In dieser Nacht legt auch Tobi Wodarz alias 959er seine elektronische Weltmusik auf. Außerdem sind Macchina Nera und Darai Lama mit dabei. Sowie Benedikt Getz, der sich Etzo nennt. Er ist Resident-DJ im Bahnwärter Thiel und managt dort auch das Booking.

Mit Frankey & Sandrino wurde für den Samstag ein Duo von internationalem Rang gebucht. Frank Beckers, schon seit den Neunzigerjahren erfolgreich als DJ unterwegs, war schnell klar, dass er mit Sandrino Tittel zusammenarbeiten möchte, als er ihn zum ersten Mal in einem Club auflegen hörte. Ihre aufwendig arrangierten Tracks gelten vielen Hörern als Meisterwerke, eines ihrer bekanntesten Stücke heißt "Acamar". Außer ihnen legen auch Dave Marshall, Chris Bird und Jonas Ludolf und, als einzige Frau des Abends, Anna Schübel aka Muun, auf.

Vier Jahre Bahnwärter Thiel, Sa. und So., 26. und 27. Okt., 22 Uhr, Tumblingerstr. 29, Infos bahnwaerterthiel.de